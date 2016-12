Télématin

Ce matin, M. Ayrault, président du groupe PS à l'Assemblée Nationale est intervenu ce jour sur France 2 (à l'émission "Télématin").Ce fut l'occasion de préciser une vérité qui le dérange profondément : les individus qui travailleront plus pour gagner plus vont ainsi voir leurs revenus augmenter, et donc leurs prestations sociales diminuer. Ce qui semble être une honte pour M. Ayrault.En effet, les personnes qui feront le choix de travailler plus verront leurs revenus augmenter et substitueront ainsi les revenus fruits de leur travail aux revenus issus de la "générosité" imposée par l'Etat. Ce qui me semble, éthiquement, être une bonne chose : augmenter le nombre d'individus n'ayant plus besoin de l'intervention publique pour survivre.Néanmoins, je comprends l'inquiétude de M. Ayrault : voir des individus retrouver un certain degré de liberté vis à vis de l'Etat, c'est perdre une belle clientèle électorale.