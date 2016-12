Marie Arena, luminaire du socialisme wallon

C'est bien connu, les bonnes écoles produisent des élèves dont l'intelligence est supérieure à la moyenne. Et les électeurs à l'intelligence supérieure à la moyenne ne votent pas socialiste. Seuls les crétins votent socialiste, si on fait exception des salauds qui, eux, sont membres du parti socialiste. Mais ils votent pour leur tartine, c'est donc logique.La Wallonie est remplie de crétins - il suffit pour s'en convaincre d'examiner son économie digne d'un pays du tiers-monde et le niveau de son enseignement, plus désastreux encore. La Wallonie, "petite patrèye" de la crétinerie, est donc irrémédiablement socialiste. On sait Marie Arena très soucieuse de développement durable. Il serait dommage que, faute de gestion appropriée, la Wallonie se retrouve inopinément privée de sa principale ressource, la crétinerie socialiste. Voilà pourquoi, sous les applaudissements des crétins et des salauds, elle s'ingénie à limiter tant que faire se peut la liberté scolaire des parents . Pourquoi les parents devraient-ils pouvoir inscrire leurs enfants dans l'école de leur choix, les égoïstes ? De quel droit soustraient-ils leurs enfants à la crétinerie ambiante ? Ce mot, "choix", incarne d'ailleurs tout ce que les socialistes honissent: choisir le réseau catholique et donc échapper à la propagande communiste du cours de morale ou assimilés, c'est mal. Choisir les élèves qu'on inscrit afin d'assurer à son école un niveau suffisant, c'est anti-social et élitiste. C'est un crime de lèse-socialisme. Il faut de la "mixité sociale", c'est-à-dire un nivellement vers le bas le plus bas possible, seul à même d'assurer l'homogénéité politique indispensable au bonheur du troupeau. Toute la crapule gauchiste et syndicaliste habituelle, dont les marxistes de bénitier du parti qui fut catholique et du syndicat soi-disant chrétien, applaudit à tout rompre ce grand pas vers des lendemains radieux, crétins et socialistes. C'est d'ailleurs l'occasion de resserrer les rangs et de cracher sa haine de ceux qui refusent de se couler dans le moule, les bourgeois infâmes et égoïstes ennemis de la crétinerie et du socialisme. La FGTB, syndicat socialiste, ne mâche d'ailleurs pas ses mots: ce décret participe à la lutte des classes.Oui mais, me dira-t-on, Marie Arena se soucie du bien-être de ces parents qui attendent dans le froid, elle l'a dit à la télé ! Tout d'abord, on sait depuis des lustres que socialisme égale rationnement et que rationnement égale file. En Union soviétique, tout était rationné et les gens passaient donc leur vie dans la file. Ce n'est donc pas comme si Marie Arena venait de découvrir une loi fondamentale de l'économie. Et si les bourgeois sont punis pour leur égoïsme en se gelant les burnes, tant mieux, ça participe à l'éducation des masses. Ensuite, ces files viennent bien à point pour prouver que le choix des parents est générateur de terribles problèmes sociaux. On ne peut pas laisser tous ces pauvres parents se ruiner la santé, non ? On fera donc leur bien, même contre leur gré. On leur ôtera toute raison d'encore faire la file, en imposant dorénavant le choix de l'école, comme en France. Liberté, égalité, fraternité. Dans la crétinerie, bien entendu. Ca c'est un choix comme l'aiment les socialistes, puisqu'il est imposé. On appelle ça "un choix politique". Et finalement on nationalisera l'enseignement catholique, car on ne peut imposer aux petits enfants non-catholiques cet enseignement obscurantiste car non-socialiste, cela va de soi.Marie Arena est une grande figure du socialisme belge, la plus grande de toutes peut-être. Des générations de crétins lui devront l'existence. Elle a assuré le futur du socialisme, dont l'étoile radieuse brillera encore pendant des générations au firmament wallon.