Le grand perdant dans le futur gouvernement ?

Alors que le centre-droit flamand pourrait saisir la chance qui lui est offerte de pouvoir former un gouvernement sans PS, voilà que ses délégués – en jouant la carte maximaliste - font tout pour dégoûter les négociateurs francophones sociaux-chrétiens et « libéraux »... comme s’il s’agissait pour le cartel CD&V/NVA et le VLD de faire des œillades au PS, puisque sans sa participation, la majorité des deux tiers est impossible à atteindre. Et sans cette majorité, pas de nouveau grand bond en avant vers le confédéralisme.En bref, je crains que leur nationalisme étriqué (ô pléonasme) ne pousse les partis flamands à inviter le PS dans la future majorité – au prix, peut-être du retrait du MR (qui ferait un mauvais calcul en s’embarquant dans une tripartite). Il est clair que le refus de l'État-PS manifesté verbalement par le centre-droit flamand n'est pas autre chose que de la rhétorique électorale. Si ces messieurs ont besoin des socialistes francophones pour régionaliser encore davantage , ils n'hésiteront pas à les appeler. Les rouges ont été de toutes les réformes institutionnelles visant à démembrer le pouvoir central, pourquoi s'abstiendraient-ils cette (ultime ?) fois ?Adepte du double langage, Di Rupo prétendait naguère s’inquiéter de la « régionalisation à tout crin » , présente dans la note Leterme. En réalité, il sait bien qu’elle consoliderait encore plus le pouvoir socialiste en Wallonie. Au demeurant, les plus fervents régionalistes wallons ont toujours été, pour l’essentiel, des socialistes purs et durs. Surtout, le « sourire au socialisme entre les dents » ne tient pas à risquer de voir son autorité contestée par ses troupes, peu désireuses de passer les prochaines années dans l’opposition fédérale.Pour le dire clairement, je ne suis décidément pas certain que la régionalisation et communautarisation de la Belgique constituent un gain de liberté. Ce processus n’a-t-il pas rendu les socialistes francophones plus puissants qu’ils ne l’ont jamais été ? Les partis flamands, guidés par leur nationalisme, se contrefichent que la Wallonie et Bruxelles s’enfoncent dans le collectivisme et le naufrage économique, du moment qu’ils peuvent continuer leur longue marche vers l’autonomie nordiste.Loin de la rupture annoncée, ne risquons-nous donc pas plutôt d’assister à une poursuite de l’omnipotence socialiste ?