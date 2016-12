Chiche !

Les fidèles lecteurs de CPS savent tout l'amour que nous vouons à l'état PS, en Walbanie comme à Bruxelles. On pourrait donc s'attendre à ce que nous applaudissions à la volonté des partis flamands - ou en tout cas du CD&V-NVA - de délivrer leur région de l'emprise socialiste en poursuivant le détricotage de l'état belgique.On pourrait, et on aurait tort.Nous avons déjà insisté plusieurs fois sur ce blog sur l'énorme machine clientéliste qu'est la régionalisation - et pas seulement en Walbanie. Une nouvelle régionalisation, ça signifie plus d'administrations, plus de fonctionnaires, plus de concentration du pouvoir et plus d'impôts.De plus, nous ne pouvons ignorer qu'aux niveaux régional et communautaire, malgré son piètre résultat aux élections fédérales, le PS continue à dominer la Belgique francophone. Lorsque Ditché Reynders disait donc, juste après les élections, qu'il n'allait pas donner au PS des pouvoirs que l'électeur venait de lui refuser, il raisonnait évidemment en chef de parti, mais en l'occurrence c'est un point de vue auquel les francophones non socialistes, les "francophones qui se lèvent tôt" si on veut, ne peuvent que souscrire.Si les politiciens flamands raisonnent donc en collectivistes, et tiennent absolument à opposer Flamands et francophones, grand bien leur en fasse. Nous raisonnons en individus, et en l'occurrence en individus qui refusent de se sacrifier à un collectivisme qui ne les concerne pas. Il n'y a pas que les Flamands qui paient des impôts que le PS utilise pour asseoir son pouvoir clientéliste. Nous aussi nous "transférons". Notre priorité n° 1, c'est donc la lutte contre le PS. Le déshabillage de l'état belgique en sa faveur est une attaque en règle contre les francophones qui se lèvent tôt, elle est donc "onbespreekbaar", totalement non-négociable. Et si les Flamands menacent de faire péter la Belgique, il n'y a qu'une seule réponse à faire : chiche ! Vu le pouvoir démesuré qu'ils exercent déjà au sein de l'état belgique, forts de leur majorité démographique et de la complicité du PS toujours prêt à nous vendre pour un plat de lentilles, nous ne pouvons qu'y gagner, politiquement, territorialement - nous pourrons enfin casser le carcan autour de Bruxelles - et même économiquement si "l'électrochoc" s'avère fatal au PS.