Le grand spectacle de Noël

Notre nouveau gouvernement n'a pas perdu son temps. Voilà plusieurs jours qu'on nous bassine avec une soi-disante menace terroriste sur Bruxelles et qu'on envoie la maison poulaga parader un peu partout en ville, à grands frais évidemment.A part ça, les arrestations de soi-disant "terroristes" se sont conclues par leur libération quasi-immédiate, ce qui en dit long sur le sérieux des éléments qui pesaient contre eux. C'est donc à bon droit que Jean-Marie Dedecker et Anne-Marie Lizin suspectent que notre nouveau gouvernement nous a monté un grand spectacle de Noël. Les dénégations furieuses du sinistre de l'intérieur, Patrick Dewael - vous savez, celui qui fout en taule de dangereux enfants sans papiers - sonnent curieusement creux et donnent à penser que nos deux sénateurs ont tapé dans le mille.Est-ce d'ailleurs par hasard si c'est précisément au moment où le flico grande de notre petit royaume joue à nous faire peur qu'apparait la nouvelle que nos pandores pourraientmieux nous protéger contre les vilains barbus explosifs s'ils avaient le droit nous espionner sur Internet ? Pour tout dire, je m'étonne qu'ils aient oublié de préciser qu'ils pourront aussi alpaguer plus de pédophiles.Enfin bon, à part ça, tout roule, avec seulement cinq ans de retard, le tribunal correctionnel d'Anvers a même condamné à pas moins d'un an de prison ferme Abou Jahjah et Ahmed Azzuz parce qu'ils n'ont pas arrêté les émeutes de Borgerhout de 2002. Je me demande pourquoi le tribunal n'a pas condamné Verhofstadt et toute la bande par la même occasion, ils n'ont pas non plus arrêté lesdites émeutes, m'enfin bon, ils ont le bon goût de ne pas être basanés, eux.Putain de pays.